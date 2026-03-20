Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
13:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что пакистанские военные нарушили режим прекращения огня вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.
По его словам, в результате атак сил Пакистана в приграничных районах погибло несколько мирных жителей. Он отметил, что эти действия в условиях договоренности о временном прекращении боевых действий «свидетельствует о недостаточной приверженности и обмане» со стороны Исламабада.
Фитрат подчеркнул, что Кабул по-прежнему воздерживается от ответных мер, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, и соблюдает режим прекращения огня. Вместе с тем, по его словам, если подобные атаки повторятся, «перемирие потеряет смысл», и исламский эмират даст Пакистану «решительный отпор».
18 марта Пакистан и Афганистан приняли решение приостановить боевые действия на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции.
Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать