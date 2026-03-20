0
0
144
НОВОСТИ

Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества

13:32 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов обратился к королю Саудовской Аравии с просьбой созвать совет и обсудить на высшем уровне глав мусульманских стран будущее мира, свободного от войны и вражды.

«Мусульмане мира ожидают ясной позиции и авторитетного мнения своих руководителей, как духовных, так и государственных. По мнению многих ученых исламского мира назрела необходимость на высшем уровне глав мусульманских стран сесть за общий стол и обсудить будущее мира, свободного от войн, потрясений, вражды и бездуховности», — сказал Крганов в проповеди по случаю праздника Ураза-Байрам.

Он отметил, что принимать решения нужно общим советом, а ответы на вопросы мусульман есть в Коране. При этом, необходимо всегда исходить из того, какой бы совет дал пророк Аллаха. По его словам, такой совет могли бы созвать король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, которые «проводят огромную работу для развития не только Саудовской Аравии, но и ислама в целом являются общепризнанными авторитетами для мусульман в мире».

По его словам, всем главам мусульманских стран необходимо проанализировать происходящее, о том, что ожидает Исламский мир, посоветоваться о положении мусульман и сделать это в значимом для всех мусульман месте — в мечети пророка Мухаммада.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

