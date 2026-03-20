ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
14:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России второй раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 15% годовых, указав, что при принятии решения на следующих заседаниях будет оценивать как внутренние так и внешние риски. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
«Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 15,00% годовых. Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год», — указал регулятор, подчеркнув, что «вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий».
