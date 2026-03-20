Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме

15:12 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 гг.) поддержал позицию нынешнего главы правительства Германии Фридриха Мерца по конфликту вокруг Ирана. Последний заявил, что Берлин не будет участвовать в возможной военной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

«Этого нельзя делать — ни в коем случае», — сказал Шрёдер в интервью газете Süddeutsche Zeitung. «Я считаю, что то, что делают американцы и израильтяне, они делают в отчаянье», — отметил он. «По сути это война, которая ведется в том числе по идеологическим причинам, в которой в действительности невозможно победить и которая мне очень сильно напоминает Вьетнамскую войну», — указал экс-канцлер. По его мнению, многие недооценивают прочности властей в Тегеране.

Заслугой Шрёдера считается то, что он в 2003 году, находясь на посту канцлера, не позволил Германии участвовать в войне в Ираке.

16:12 20.03.2026
Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск
16:00 20.03.2026
ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
15:32 20.03.2026
Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
15:00 20.03.2026
У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск
14:32 20.03.2026
РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
14:12 20.03.2026
РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков
14:00 20.03.2026
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
13:32 20.03.2026
Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества
13:12 20.03.2026
Goldman Sachs допускает сохранение высоких цен на нефть в 2027 году — CNN
13:00 20.03.2026
Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
