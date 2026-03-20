Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 гг.) поддержал позицию нынешнего главы правительства Германии Фридриха Мерца по конфликту вокруг Ирана. Последний заявил, что Берлин не будет участвовать в возможной военной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

«Этого нельзя делать — ни в коем случае», — сказал Шрёдер в интервью газете Süddeutsche Zeitung. «Я считаю, что то, что делают американцы и израильтяне, они делают в отчаянье», — отметил он. «По сути это война, которая ведется в том числе по идеологическим причинам, в которой в действительности невозможно победить и которая мне очень сильно напоминает Вьетнамскую войну», — указал экс-канцлер. По его мнению, многие недооценивают прочности властей в Тегеране.

Заслугой Шрёдера считается то, что он в 2003 году, находясь на посту канцлера, не позволил Германии участвовать в войне в Ираке.