ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса», — отмечается в сообщении ЦБ РФ.