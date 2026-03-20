ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
16:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В настоящее время наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, при этом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста продолжает сокращаться. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам совета директоров регулятора.
«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса», — отмечается в сообщении ЦБ РФ.
