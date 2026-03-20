ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса

16:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В настоящее время наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, при этом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста продолжает сокращаться. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам совета директоров регулятора.

«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса», — отмечается в сообщении ЦБ РФ.

НОВОСТИ

15:32 20.03.2026
Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
0
107
15:12 20.03.2026
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме
0
135
15:00 20.03.2026
У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск
0
183
14:32 20.03.2026
РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
0
224
14:12 20.03.2026
РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков
0
211
14:00 20.03.2026
ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
0
244
13:32 20.03.2026
Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества
0
243
13:12 20.03.2026
Goldman Sachs допускает сохранение высоких цен на нефть в 2027 году — CNN
0
278
13:00 20.03.2026
Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
0
279
12:32 20.03.2026
Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
0
314

