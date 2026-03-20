Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
15:32 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импорт китайских автомобилей и комплектующих в Евросоюз в 2025 году достиг 22 млрд евро. Впервые Китай поставил в Европу больше продукции своего автопрома, чем европейские производители отправили в КНР, пишет агентство DPA со ссылкой на анализ консалтинговой компании EY.
Поставки автомобилей и комплектующих из ЕС в Китай в 2025 году снизились в годовом выражении на 34%, до 16 млрд евро. Это более чем в два раза меньше в сравнении с 2022 годом. Китай же в прошлом году нарастил экспорт в Европу на 8%, доведя его до 22 млрд евро.
Вместе с тем, по данным агентства, Германия по-прежнему поставляет в Китай больше продукции автопрома, чем импортирует из этой страны. В 2025 году экспорт составил 13,6 млрд против 7,4 млрд импорта из Китая. При этом в последние годы поставки немецких производителей в КНР снижаются, тогда как китайский автопром наращивает экспорт в ФРГ. «При сохранении нынешней динамики в 2026 году экспорт и импорт сравняются», — прогнозирует EY.
В отчете компании указано, что кризис в германском автопроме подтверждается и другими показателями. Обороты в прошлом году снизились на 1,6%, число трудоустроенных в отрасли сократилось на 6,2% (50 тыс.), до 750 тыс. человек, что является самым низким показателем за последние 14 лет. Ощутимее всего кризис сказывается на поставщиках комплектующих, где оборот сократился на 4%, а число рабочих примерно на 10%.
НОВОСТИ
- 16:00 20.03.2026
- ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
- 15:12 20.03.2026
- Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме
- 15:00 20.03.2026
- У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск
- 14:32 20.03.2026
- РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
- 14:12 20.03.2026
- РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков
- 14:00 20.03.2026
- ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
- 13:32 20.03.2026
- Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества
- 13:12 20.03.2026
- Goldman Sachs допускает сохранение высоких цен на нефть в 2027 году — CNN
- 13:00 20.03.2026
- Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
- 12:32 20.03.2026
- Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
