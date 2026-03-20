Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA

Импорт китайских автомобилей и комплектующих в Евросоюз в 2025 году достиг 22 млрд евро. Впервые Китай поставил в Европу больше продукции своего автопрома, чем европейские производители отправили в КНР, пишет агентство DPA со ссылкой на анализ консалтинговой компании EY.

Поставки автомобилей и комплектующих из ЕС в Китай в 2025 году снизились в годовом выражении на 34%, до 16 млрд евро. Это более чем в два раза меньше в сравнении с 2022 годом. Китай же в прошлом году нарастил экспорт в Европу на 8%, доведя его до 22 млрд евро.

Вместе с тем, по данным агентства, Германия по-прежнему поставляет в Китай больше продукции автопрома, чем импортирует из этой страны. В 2025 году экспорт составил 13,6 млрд против 7,4 млрд импорта из Китая. При этом в последние годы поставки немецких производителей в КНР снижаются, тогда как китайский автопром наращивает экспорт в ФРГ. «При сохранении нынешней динамики в 2026 году экспорт и импорт сравняются», — прогнозирует EY.

В отчете компании указано, что кризис в германском автопроме подтверждается и другими показателями. Обороты в прошлом году снизились на 1,6%, число трудоустроенных в отрасли сократилось на 6,2% (50 тыс.), до 750 тыс. человек, что является самым низким показателем за последние 14 лет. Ощутимее всего кризис сказывается на поставщиках комплектующих, где оборот сократился на 4%, а число рабочих примерно на 10%.