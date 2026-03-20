РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков

Россия находится в постоянном контакте с Кубой и обсуждает с руководством республики все возможные варианты помощи в условиях американской блокады. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями, — отметил он. — Мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась».