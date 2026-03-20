РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков
14:12 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия находится в постоянном контакте с Кубой и обсуждает с руководством республики все возможные варианты помощи в условиях американской блокады. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями, — отметил он. — Мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась».
НОВОСТИ
- 14:32 20.03.2026
- РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
- 14:00 20.03.2026
- ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
- 13:32 20.03.2026
- Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества
- 13:12 20.03.2026
- Goldman Sachs допускает сохранение высоких цен на нефть в 2027 году — CNN
- 13:00 20.03.2026
- Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
- 12:32 20.03.2026
- Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
- 12:20 20.03.2026
- В приграничной с РФ Павлодарской области Казахстана вакцинируют весь скот — вице-премьер
- 12:05 20.03.2026
- Роспотребнадзор ежедневно проверяет уровень радиации в Дагестане из-за ситуации в Иране
- 12:00 20.03.2026
- МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа
- 11:32 20.03.2026
- В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ
