Goldman Sachs допускает сохранение высоких цен на нефть в 2027 году — CNN
13:12 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на нефть могут остаться высокими в течение 2027 года из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прогноз экспертов американского банка Goldman Sachs.
Они предупредили, что цена на нефть марки Brent может превысить свой исторический максимум, установленный в 2008 году на уровне около $147 за баррель, если перебои в поставках затянутся. По оценкам банка, при худшем сценарии, если поставки нефти через Ормузский пролив будут оставаться на крайне низком уровне более двух месяцев, а объем добычи после возобновления работы составит лишь 2 миллиона баррелей в сутки, цены на Brent составят около $111 за баррель к четвертому кварталу 2027 года
Как прогнозирует Goldman Sachs, в случае более благоприятного сценария, при котором постепенное восстановление поставок нефти через пролив начнется с апреля, цена на Brent может снизиться до $70 к четвертому кварталу 2026 года. В то же время, как отмечают эксперты, удары по энергетической инфраструктуре, нанесенные на этой неделе, увеличили риск сохранения высоких цен в долгосрочной перспективе.
НОВОСТИ
- 14:32 20.03.2026
- РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
- 14:12 20.03.2026
- РФ на связи с Кубой и обсуждает варианты помощи республике — Песков
- 14:00 20.03.2026
- ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 15% годовых
- 13:32 20.03.2026
- Муфтий Крганов попросил короля Саудовской Аравии созвать совет миротворчества
- 13:00 20.03.2026
- Глава афганского Генштаба обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
- 12:32 20.03.2026
- Глава Минтранса РФ заявил об острой необходимости современного гражданского морского флота
- 12:20 20.03.2026
- В приграничной с РФ Павлодарской области Казахстана вакцинируют весь скот — вице-премьер
- 12:05 20.03.2026
- Роспотребнадзор ежедневно проверяет уровень радиации в Дагестане из-за ситуации в Иране
- 12:00 20.03.2026
- МВД РФ выявило хищение 68 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа
- 11:32 20.03.2026
- В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ
