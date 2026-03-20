РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не намерен рассуждать, почему Европа увиливает от поддержки своих американских союзников в Иране, одновременно поддерживая продолжение конфликта на Украине. Напротив, главный вопрос для Москвы — зачем ЕС вообще было фактически напрямую вовлекаться в ситуацию на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам было бы странно это комментировать, и, наверное, вам все-таки больше с руки спросить у представителей этих стран, почему они так делают», — ответил он на вопрос про отказ стран Европы поддерживать США на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля также добавил: «У нас же главный к ним вопрос, зачем же они фактически напрямую допустили свое вовлечение в конфликт вокруг Украины, зачем им это надо?» «Но точного ответа на это нет», — добавил он.