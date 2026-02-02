0
НОВОСТИ

ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома

18:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ДТП с «Газелью» в Рыбинском районе Красноярского края, где погибли пять человек, произошло из-за отсоединившегося от грузовика прицепа с модульным домом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Века“ двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „Газель“ под управлением 52-летнего водителя», — говорится в сообщении.

