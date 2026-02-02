0
0
326
НОВОСТИ

Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт

19:08 02.02.2026

аэропорт.jpg
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Горно-Алтайск
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт. Цифровой ресурс, разработанный командой студии Артемия Лебедева, сочетает в себе современные технологии, ориентированный на пользователя функционал, интуитивно понятную навигацию и дизайн, который отражает самобытность местности и фирменный стиль главной воздушной гавани Горного Алтая. Ключевой концепцией визуального оформления сайта стали горы — это создает узнаваемый образ и подчеркивает глубокую связь аэропорта с территорией одного из самых популярных туристических регионов России.

Новый адрес сайта — rgk-aero.ru, где RGK — это код аэропорта Горно-Алтайск по системе международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

На сайте выведено онлайн-табло в реальном времени с детализацией по каждому рейсу, сезонное расписание аэропорта. В разделах пользователям также доступен полный гид по услугам: от схем терминалов и тарифов на парковку до возможности онлайн-бронирования и оплаты услуг бизнес-зала.

Полезная информация теперь сгруппирована в специальном разделе «Пассажирам» — здесь можно узнать о правилах прохождения предполетного досмотра, перевозке багажа и особенностях перелетов для детей или маломобильных пассажиров.

«Запуск нового сайта — это еще один стратегический шаг в развитии цифровой экосистемы аэропорта. Вместе с профессиональной командой дизайнеров и разработчиков мы старались сделать взаимодействие пассажира с аэропортом максимально простым и удобным еще на этапе планирования поездки. Актуальное онлайн-табло и расписание в один клик, прямое бронирование услуг и необходимая информация в структурированном виде — это новые возможности и стандарт сервиса, к которому мы стремимся, а тестовый период, который мы запустили на данном этапе, поможет нам исправить возможные недочеты и отточить детали», — отметил Михаил Скворцов, ИТ-директор аэропорта Горно-Алтайск.

Также на новом сайте аэропорта Горно-Алтайск (входит в Группу Сбер) реализована нестандартная для аэропортов опция. Поскольку аэропорт является входными воротами в Республику Алтай, на сайте содержится раздел «Открываем Алтай», посвященный туристическому потенциалу региона. В нем пользователи смогут познакомиться с ключевыми природными достопримечательностями и маршрутами, чтобы спланировать не только перелет, но и всё путешествие. А следить за перспективами строительства нового аэровокзального комплекса и реконструкции аэродрома Горно-Алтайск можно будет через обновления в разделе «Развитие аэропорта».

Отдельное внимание уделено партнерам аэропорта. На сайте создан раздел для авиакомпаний и других компаний-партнеров, где содержится техническая и коммерческая информация об инфраструктуре аэропорта, необходимая для организации перевозок.

Сайт аэропорта доступен со всех десктопных и мобильных устройств и сейчас работает в тестовом режиме. Замечания и предложения о работе сайта пользователи могут направлять через форму обратной связи, размещенную на странице «Контакты».

