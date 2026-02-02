Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
20:40 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых транспортных средств в России по итогам января 2026 года снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 91,4 тыс. штук, сообщили в Минпромторге РФ.
При этом продажи отечественных авто выросли на 3% — до более чем 54 тыс. штук. Продажи импортных машин упали на 25% — до 37 тыс. штук.
Продажи легковых автомобилей составили 81,9 тыс. (-7%), легких коммерческих автомобилей — 5,6 тыс. (-28%), грузовиков — 3,2 тыс. (-39%), автобусов — 597 штук (-25%).
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
- 17:12 02.02.2026
- Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержан — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать