НОВОСТИ

Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.

20:40 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых транспортных средств в России по итогам января 2026 года снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 91,4 тыс. штук, сообщили в Минпромторге РФ.

При этом продажи отечественных авто выросли на 3% — до более чем 54 тыс. штук. Продажи импортных машин упали на 25% — до 37 тыс. штук.

Продажи легковых автомобилей составили 81,9 тыс. (-7%), легких коммерческих автомобилей — 5,6 тыс. (-28%), грузовиков — 3,2 тыс. (-39%), автобусов — 597 штук (-25%).

