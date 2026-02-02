Товары Союзного государства будут допущены к госзаказу — Оверчук

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продукция категории «товары Союзного государства» будет пользоваться лучшими возможностями для оборота на рынке России и Белоруссии, в том числе получит доступ к государственному заказу. Об этом заявил журналистам по итогам заседания союзного Совета министров вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

«Здесь очень важно, что товары Союзного государства будут иметь лучшие возможности для оборота на нашем большом общем рынке, — отметил он. — Естественно, речь идет о доступе к государственному заказу».