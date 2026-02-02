0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли около 1 355 военных в зоне СВО

13:00 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 355 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 250 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 150. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 180 и свыше 410 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 320 солдат в зоне группировки «Восток» и до 45 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

