От распада СССР легче никому не стало — Медведев
13:32 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Распад Советского Союза был результатом в том числе слабого анализа последствий тех решений, которые принимало руководство страны, а легче в итоге никому не стало. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
Он отметил, что государственные деятели должны при принятии решений взвешивать огромное количество последствий, иначе может наступить катастрофа.
«Вот, кстати, неучет последствий, слабый анализ того, что может произойти, в конечном счете — в конечном счете, подчеркиваю — привел и к распаду Советского Союза, от которого легче, на самом деле, никому не стало. Даже тем странам, которые сейчас не настроены по отношению к нам дружелюбно. Ведь даже они признают, что вот этот хаос, который возник, в прежней жизни его не было», — отметил Медведев.
