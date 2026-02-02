0
0
0
НОВОСТИ

Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ

22:40 02.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничная служба Финляндии 30 января пресекла попытку четырех иностранцев пересечь границу с РФ в районе города Иматра на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении погранслужбы.

«Патруль пограничной службы задержал четырех иностранцев по подозрению в нарушении государственной границы. В ходе предварительного расследования выяснилось, что эти лица могут иметь отношение к торговле людьми», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что за попытку пересечения закрытой границы предусмотрена ответственность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
180
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
232
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
256
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
309
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
357
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
363
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
417
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
416
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
432
17:12 02.02.2026
Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержан — СК
0
466

Возврат к списку