Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничная служба Финляндии 30 января пресекла попытку четырех иностранцев пересечь границу с РФ в районе города Иматра на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении погранслужбы.

«Патруль пограничной службы задержал четырех иностранцев по подозрению в нарушении государственной границы. В ходе предварительного расследования выяснилось, что эти лица могут иметь отношение к торговле людьми», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что за попытку пересечения закрытой границы предусмотрена ответственность.