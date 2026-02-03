Оспа обезьян может протекать в легкой форме, летальность в текущей вспышке ниже 0,1-0,5%
10:05 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Циркулирующий в мире в настоящее время штамм оспы обезьян характеризуется более низкой летальностью — менее 0,1-0,5%. При этом у здоровых людей заболевание может протекать в легкой форме, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.
«В настоящее время циркулирует штамм IIb (западноафриканской клады), который характеризуется значительно более низкой летальностью по сравнению с центральноафриканской кладой. Для большинства здоровых людей заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести и заканчивается полным выздоровлением за 2-4 недели. Летальность в текущей вспышке оценивается ниже 0.1-0.5%, что значительно ниже, чем у исходных штаммов», — сказал профессор.
Он уточнил, что в результате болезни могут возникнуть вторичные бактериальные инфекции кожи, пневмония, поражение роговицы с риском снижения зрения, а в некоторых случаях и энцефалит. К группе высокого риска тяжелого течения заболевания относятся дети, беременные, лица с иммунодефицитами, пациенты с экземой и другими тяжелыми кожными заболеваниями.
Ключевая особенность оспы обезьян заключается в поэтапном развитии симптомов. В первые 1-3 дня у пациента наблюдается лихорадка, часто температура повышается до 38,5 градуса, сильная головная боль, мышечные боли и боли в спине, увеличение лимфатических узлов. Период высыпаний начинается на 1-3 день лихорадки, при этом часто они возникают на лице, слизистой рта, а затем распространяются на тело.
Главные отличия от ветряной оспы заключаются в том, что при ветрянке сыпь появляется волнами, а элементы находятся в разной стадии развития и не бывают на ладонях и подошвах. При mpox же сыпь эволюционирует синхронно на одном участке тела.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подтвержденном случае оспы обезьян в Московской области.
НОВОСТИ
- 11:20 03.02.2026
- Маск полагает, что в США началась новая гражданская война
- 11:05 03.02.2026
- Запад хочет отрезать Китай от выхода к Индийскому океану — Шойгу
- 11:00 03.02.2026
- Илон Маск объединил свои компании xAI и SpaceX
- 10:40 03.02.2026
- Сбер: Подход бизнеса к выбору ИИ-проектов должен быть прагматичным
- 10:38 03.02.2026
- В Сбере рассказали, как решается проблема кадрового голода в ИИ-экономике
- 10:32 03.02.2026
- Почти половина норвежцев против того, чтобы кронпринцесса стала их королевой — опрос
- 10:20 03.02.2026
- Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе, пострадавших нет — глава Башкирии
- 10:00 03.02.2026
- В Харькове после взрывов наблюдаются проблемы с отоплением и электротранспортом
- 09:32 03.02.2026
- Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану — советник верховного лидера
- 09:20 03.02.2026
- Тело пропавшего в Петербурге 9-летнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать