Оспа обезьян может протекать в легкой форме, летальность в текущей вспышке ниже 0,1-0,5%

Циркулирующий в мире в настоящее время штамм оспы обезьян характеризуется более низкой летальностью — менее 0,1-0,5%. При этом у здоровых людей заболевание может протекать в легкой форме, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

«В настоящее время циркулирует штамм IIb (западноафриканской клады), который характеризуется значительно более низкой летальностью по сравнению с центральноафриканской кладой. Для большинства здоровых людей заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести и заканчивается полным выздоровлением за 2-4 недели. Летальность в текущей вспышке оценивается ниже 0.1-0.5%, что значительно ниже, чем у исходных штаммов», — сказал профессор.

Он уточнил, что в результате болезни могут возникнуть вторичные бактериальные инфекции кожи, пневмония, поражение роговицы с риском снижения зрения, а в некоторых случаях и энцефалит. К группе высокого риска тяжелого течения заболевания относятся дети, беременные, лица с иммунодефицитами, пациенты с экземой и другими тяжелыми кожными заболеваниями.

Ключевая особенность оспы обезьян заключается в поэтапном развитии симптомов. В первые 1-3 дня у пациента наблюдается лихорадка, часто температура повышается до 38,5 градуса, сильная головная боль, мышечные боли и боли в спине, увеличение лимфатических узлов. Период высыпаний начинается на 1-3 день лихорадки, при этом часто они возникают на лице, слизистой рта, а затем распространяются на тело.

Главные отличия от ветряной оспы заключаются в том, что при ветрянке сыпь появляется волнами, а элементы находятся в разной стадии развития и не бывают на ладонях и подошвах. При mpox же сыпь эволюционирует синхронно на одном участке тела.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подтвержденном случае оспы обезьян в Московской области.