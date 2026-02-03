Запад хочет отрезать Китай от выхода к Индийскому океану — Шойгу

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад стремится отрезать Китай от выхода к Индийскому океану. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Следует понимать, что западные политики рассматривают Мьянму в контексте своей более широкой стратегии по сдерживанию Китая, а также попыток отрезать Пекин от выхода к Индийскому океану и лишить его доступа к богатым ресурсам Мьянмы», — отметил он в интервью по итогам рабочей поездки в Мьянму.