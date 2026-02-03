Объем средств физлиц в банках РФ в декабре вырос на 5,6% — ЦБ
13:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем средств физлиц в банках РФ в декабре 2025 года вырос на 5,6%, или на 3,6 трлн руб., до 67 трлн руб., говорится в материалах ЦБ.
Рост средств населения был обеспечен традиционным авансированием январских социальных выплат, включая пенсии и детские пособия, а также выплатой годовых премий и бонусов.
В целом по итогам 2025 года объем средств населения в банковской системе вырос на 16,2%, или на 9,5 трлн руб.
НОВОСТИ
- 21:00 03.02.2026
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
- 20:30 03.02.2026
- Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
- 20:10 03.02.2026
- Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
- 20:00 03.02.2026
- Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
- 19:30 03.02.2026
- Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
- 18:55 03.02.2026
- Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
- 17:40 03.02.2026
- Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
- 17:12 03.02.2026
- Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
- 17:00 03.02.2026
- В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
- 16:32 03.02.2026
- РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать