Объем средств физлиц в банках РФ в декабре вырос на 5,6% — ЦБ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем средств физлиц в банках РФ в декабре 2025 года вырос на 5,6%, или на 3,6 трлн руб., до 67 трлн руб., говорится в материалах ЦБ.

Рост средств населения был обеспечен традиционным авансированием январских социальных выплат, включая пенсии и детские пособия, а также выплатой годовых премий и бонусов.

В целом по итогам 2025 года объем средств населения в банковской системе вырос на 16,2%, или на 9,5 трлн руб.