0
0
514
НОВОСТИ

Запад «сбросил маски» и вмешивается в дела других стран уже без предлога — Шойгу

11:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад «сбросил маски» и уже не ищет благовидных предлогов для вмешательства в дела других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.

«До недавнего времени западники прикрывались лозунгами о защите демократических ценностей и международного права. Как мы видим, теперь маски сброшены и на Западе уже не утруждают себя поиском благовидного предлога для вмешательства», — сказал Шойгу.

По мнению секретаря СБ РФ, «при этом суть политики [Запада] в отношении независимых государств не поменялась». «По-прежнему предпринимаются попытки переформатировать общества инструментами социальной инженерии, привести к власти прозападные режимы, добиться беспрепятственного доступа к природным богатствам», — указал Шойгу.

Он обратил внимание на то, что нынешняя встреча «проходит на фоне кардинальных изменений в международных отношениях и неуклонной деградации обстановки в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке». «Страны Запада, которые традиционно вмешивались во внутренние дела государств глобального Юга и Востока, провозгласили переход от порядка, основанного на правилах, к концепции мира через силу», — добавил секретарь российского Совбеза.

По его словам, для противостояния нападкам извне «сегодня, как и во все времена, ключевую роль играет военная сила, способность государств обеспечить незыблемость конституционного строя и возможности экономики противостоять внешнему санкционному давлению».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 03.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
0
84
20:30 03.02.2026
Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
0
127
20:10 03.02.2026
Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
0
157
20:00 03.02.2026
Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
0
171
19:30 03.02.2026
Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
0
203
18:55 03.02.2026
Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
0
278
17:40 03.02.2026
Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
0
347
17:12 03.02.2026
Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
0
321
17:00 03.02.2026
В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
0
366
16:32 03.02.2026
РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
0
426

Возврат к списку