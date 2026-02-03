Запад «сбросил маски» и вмешивается в дела других стран уже без предлога — Шойгу
11:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад «сбросил маски» и уже не ищет благовидных предлогов для вмешательства в дела других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.
«До недавнего времени западники прикрывались лозунгами о защите демократических ценностей и международного права. Как мы видим, теперь маски сброшены и на Западе уже не утруждают себя поиском благовидного предлога для вмешательства», — сказал Шойгу.
По мнению секретаря СБ РФ, «при этом суть политики [Запада] в отношении независимых государств не поменялась». «По-прежнему предпринимаются попытки переформатировать общества инструментами социальной инженерии, привести к власти прозападные режимы, добиться беспрепятственного доступа к природным богатствам», — указал Шойгу.
Он обратил внимание на то, что нынешняя встреча «проходит на фоне кардинальных изменений в международных отношениях и неуклонной деградации обстановки в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке». «Страны Запада, которые традиционно вмешивались во внутренние дела государств глобального Юга и Востока, провозгласили переход от порядка, основанного на правилах, к концепции мира через силу», — добавил секретарь российского Совбеза.
По его словам, для противостояния нападкам извне «сегодня, как и во все времена, ключевую роль играет военная сила, способность государств обеспечить незыблемость конституционного строя и возможности экономики противостоять внешнему санкционному давлению».
