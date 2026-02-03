В Сбере рассказали, как решается проблема кадрового голода в ИИ-экономике
10:38 03.02.2026
44% российских компаний напрямую заявляют, что им не хватает ИИ-специалистов, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в колонке для «Ведомостей».
Ждать, когда рынок сам все отрегулирует, нельзя, подчеркнул он. «Минцифры запустило программы «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ», выстроив модель подготовки кадров, куда вовлечены государство, вузы и бизнес. Вместе с Аналитическим центром при Правительстве министерство запустило конкурс грантов для крупнейших вузов. «Сбер» выступает индустриальным партнером программы – до 2030 г. мы вложим 1 млрд руб. в развитие этой системы», – отметил Александр Ведяхин.
По его словам, крупный российский бизнес и самостоятельно растит кадры для ИИ-экономики через собственные образовательные программы, университеты, кафедры и магистратуры, работу со школами и олимпиадами. «Школа анализа данных «Яндекса» выпускает сильных специалистов по работе с данными; «Сбер» и партнеры развивают специализированные программы в ведущих технических вузах; Т-Банк строит Центральный университет, где готовит продуктовых менеджеров, аналитиков и ML-инженеров; Альфа-Банк объединяет образовательные инициативы на платформе «Альфа-будущее», – перечислил Александр Ведяхин.
«Я убежден, что специалисты, которых мы готовим сегодня, станут основой тех процессов и продуктов, на которых бизнес будет стоять через пять-десять лет, – подчеркнул он. – Если бизнесу нужны ИИ-компетенции уже сегодня, рекомендую прибегнуть к одному из трех решений: нанять опытных специалистов, сформировать команду студентов или переобучить собственных сотрудников».
