Россия в настоящий момент имеет излишки бензина на внутреннем рынке — Новак

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет излишки бензина на внутреннем рынке, без решения о возобновлении экспорта топлива с 1 февраля стране пришлось бы снижать переработку. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании комитета по экономике в Совете Федерации.

«Стабилизировалась ситуация с балансом спроса и предложения. Более того, у нас появились излишки. Если ранее мы закрывали рынок для того, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка, то сегодня, если мы не откроем рынки для продукции, <…> это может привести просто к тому, что мы затоваримся и придется уменьшать объемы нефтепереработки», — сказал он.