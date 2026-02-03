В 2025 году из РФ депортированы 36 тыс. граждан Таджикистана — Минтруда

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 36 тыс. граждан Таджикистана депортированы из России в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Иматшо Нодирзода.

«В 2025 году было депортировано 36 тыс. человек», — сообщил он, отвечая на вопрос о количестве депортированных таджикистанцев из России.