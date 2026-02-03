В 2025 году из РФ депортированы 36 тыс. граждан Таджикистана — Минтруда
12:05 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 36 тыс. граждан Таджикистана депортированы из России в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Иматшо Нодирзода.
«В 2025 году было депортировано 36 тыс. человек», — сообщил он, отвечая на вопрос о количестве депортированных таджикистанцев из России.
НОВОСТИ
- 21:00 03.02.2026
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
- 20:30 03.02.2026
- Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
- 20:10 03.02.2026
- Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
- 20:00 03.02.2026
- Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
- 19:30 03.02.2026
- Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
- 18:55 03.02.2026
- Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
- 17:40 03.02.2026
- Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
- 17:12 03.02.2026
- Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
- 17:00 03.02.2026
- В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
- 16:32 03.02.2026
- РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать