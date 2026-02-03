0
0
466
НОВОСТИ

Грузооборот транспорта в РФ по итогам 2025 г. сократился примерно на 1% — Новак

12:20 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузооборот транспорта в РФ по итогам прошлого года, по предварительной оценке, сократился примерно на 1%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Что касается транспортного комплекса, здесь мы видим снижение грузооборота. По предварительной оценке, грузооборот транспорта по итогам 2025 года сократился примерно на 1% год к году», — сказал Новак.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 03.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
0
84
20:30 03.02.2026
Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
0
127
20:10 03.02.2026
Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
0
157
20:00 03.02.2026
Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
0
171
19:30 03.02.2026
Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
0
203
18:55 03.02.2026
Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
0
278
17:40 03.02.2026
Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
0
347
17:12 03.02.2026
Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
0
321
17:00 03.02.2026
В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
0
366
16:32 03.02.2026
РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
0
426

Возврат к списку