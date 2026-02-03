Грузооборот транспорта в РФ по итогам 2025 г. сократился примерно на 1% — Новак

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузооборот транспорта в РФ по итогам прошлого года, по предварительной оценке, сократился примерно на 1%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Что касается транспортного комплекса, здесь мы видим снижение грузооборота. По предварительной оценке, грузооборот транспорта по итогам 2025 года сократился примерно на 1% год к году», — сказал Новак.