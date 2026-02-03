14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русофобские настроения, граничащие с истерикой, доминируют в руководстве Польши. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя представленную Генштабом Польши новую военную доктрину, предписывающую польским вооруженным силам быть готовыми к поражению ключевых точек и ресурсов РФ издалека.

«Вряд ли чего-то иного можно было от поляков ожидать. Русофобские настроения уже взошедшие в ранг русофобской истерики продолжают доминировать в руководстве страны», — прокомментировал Песков.