Русофобия на грани истерики доминирует в польском руководстве — Песков

14:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русофобские настроения, граничащие с истерикой, доминируют в руководстве Польши. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя представленную Генштабом Польши новую военную доктрину, предписывающую польским вооруженным силам быть готовыми к поражению ключевых точек и ресурсов РФ издалека.

«Вряд ли чего-то иного можно было от поляков ожидать. Русофобские настроения уже взошедшие в ранг русофобской истерики продолжают доминировать в руководстве страны», — прокомментировал Песков.

