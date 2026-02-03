0
НОВОСТИ

Пошлины Трампа привели к спаду производства в США и массовым увольнениям — WSJ

15:12 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении зарубежных товаров, привели к проблемам в промышленной сфере и к сокращению числа рабочих мест в самих Соединенных Штатах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что, хотя пошлины и способны в будущем повысить конкурентоспособность американских производителей, в краткосрочной перспективе они приводят только к росту издержек для компаний, закупающих материалы за рубежом. Из-за этого компании вынуждены повышать цены и конкурировать за поставки сырья. В качестве примера газета приводит металлургическую компанию Insteel Industries, которая из-за нехватки отечественного металла вынуждена покупать сырье в других странах. Высокие пошлины на металл приводят к росту затрат. Глава компании отметил, что «в ассортименте компании крайне мало» товаров, производству которых пошлины пошли бы на пользу.

Газета также отмечает, что с момента введения Трампом первых пошлин в апреле прошлого года производители были вынуждены ежемесячно сокращать рабочие места. Это только усугубило тенденцию, указывает WSJ. Согласно данным газеты, с 2023 года в сфере производства работодатели сократили более 200 тыс. позиций. Сейчас в ней занято наименьшее число американцев с конца пандемии коронавируса.

