Пошлины Трампа привели к спаду производства в США и массовым увольнениям — WSJ
15:12 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении зарубежных товаров, привели к проблемам в промышленной сфере и к сокращению числа рабочих мест в самих Соединенных Штатах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что, хотя пошлины и способны в будущем повысить конкурентоспособность американских производителей, в краткосрочной перспективе они приводят только к росту издержек для компаний, закупающих материалы за рубежом. Из-за этого компании вынуждены повышать цены и конкурировать за поставки сырья. В качестве примера газета приводит металлургическую компанию Insteel Industries, которая из-за нехватки отечественного металла вынуждена покупать сырье в других странах. Высокие пошлины на металл приводят к росту затрат. Глава компании отметил, что «в ассортименте компании крайне мало» товаров, производству которых пошлины пошли бы на пользу.
Газета также отмечает, что с момента введения Трампом первых пошлин в апреле прошлого года производители были вынуждены ежемесячно сокращать рабочие места. Это только усугубило тенденцию, указывает WSJ. Согласно данным газеты, с 2023 года в сфере производства работодатели сократили более 200 тыс. позиций. Сейчас в ней занято наименьшее число американцев с конца пандемии коронавируса.
НОВОСТИ
- 21:00 03.02.2026
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
- 20:30 03.02.2026
- Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
- 20:10 03.02.2026
- Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
- 20:00 03.02.2026
- Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
- 19:30 03.02.2026
- Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
- 18:55 03.02.2026
- Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
- 17:40 03.02.2026
- Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
- 17:12 03.02.2026
- Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
- 17:00 03.02.2026
- В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
- 16:32 03.02.2026
- РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать