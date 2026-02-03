0
НОВОСТИ

Школьница госпитализирована после нападения сверстницы с ножом в Красноярском крае — СК

16:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцатилетняя учащаяся школы в Кодинске Красноярского края ранила ножом свою сверстницу после конфликта с учителем, пострадавшую доставили в больницу. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«3 февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — сообщили в СК.

«Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Кодинска. <…> По предварительной информации, одна из учениц 7 класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц», — сообщили в МВД.

