В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
17:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Харькове и области из-за повреждений критической инфраструктуры около 60% абонентов остаются без электроснабжения. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
«Под ударом была наша критическая инфраструктура, объекты тепло- и электрогенерации, линии электропередачи. Помимо Харькова, пострадала инфраструктура в населенном пункте Лозовая», — сказал он на брифинге в Харьковском областном медиацентре.
В этой связи, по словам Синегубова, в Харькове и области, помимо плановых графиков отключений электричества, введено десять очередей аварийных отключений. «Без электроснабжения остаются около 60% абонентов. Есть также проблемы с теплоснабжением», — уточнил он.
