Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эритрея причастна к массовым убийствам и грабежам во время конфликта в эфиопском регионе Тыграй между правительственными силами и региональными властями. С таким утверждением выступил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая в национальном парламенте.

«Некоторые утверждают, что проблема между эфиопским и эритрейским правительствами возникла из-за того, что власти Эфиопии подняли вопрос о доступе к Красному морю, — заявил он. — Но это не так». Напряженность существовала задолго до дебатов о выходе к морю и «началась с конфликта в Тыграе», подчеркнул глава эфиопского правительства, чьи слова приводит газета Addis Standard.

По словам Ахмеда, эритрейские силы, в частности, вошли в город Аксум и организовали там «массовые убийства молодежи», а в городе Адуа — разграбили заводы и предприятия.

По данным агентства AFP, министр информации Эритреи Йемане Гебремескел отверг эти обвинения, подчеркнув, что заявления Ахмеда являются «бесстыдной ложью, не заслуживающей ответа».