0
0
375
НОВОСТИ

Армения ни в каком формате не участвует в работе ОДКБ — спикер парламента

16:12 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер парламента Армении Ален Симонян подчеркнул, что Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ», — сказал Симонян в интервью сайту factor.am в ответ на замечание о том, что Армения продолжает быть членом ОДКБ и подписывает все документы, принятые в организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация создала угрозы для суверенитета республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 03.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
0
84
20:30 03.02.2026
Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
0
127
20:10 03.02.2026
Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
0
157
20:00 03.02.2026
Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
0
171
19:30 03.02.2026
Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
0
203
18:55 03.02.2026
Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
0
278
17:40 03.02.2026
Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
0
347
17:12 03.02.2026
Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
0
321
17:00 03.02.2026
В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
0
366
16:32 03.02.2026
РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
0
426

Возврат к списку