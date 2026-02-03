Армения ни в каком формате не участвует в работе ОДКБ — спикер парламента
16:12 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер парламента Армении Ален Симонян подчеркнул, что Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ», — сказал Симонян в интервью сайту factor.am в ответ на замечание о том, что Армения продолжает быть членом ОДКБ и подписывает все документы, принятые в организации.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация создала угрозы для суверенитета республики.
