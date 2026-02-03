Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Илон Маск получил приглашение на «свободный допрос» 20 апреля в рамках дела о своей социальной сети X. Вместе с ним была вызвана бывший генеральный директор платформы X Линда Яккарино. В настоящее время прокуратура проводит расследование, которое было начато против X из-за алгоритмов соцсети и ответов встроенной нейросети Grok, которая генерировала изображения сексуального характера и публиковала материалы, отрицающие холокост. Ранее прокуратура сообщала о проведении обыска во французских офисах X.