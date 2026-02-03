0
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков

21:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадавших нет. Серьезные повреждения получил инфраструктурный объект, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте», — написал он в телеграм-канале, добавив, что оперативные службы работают на местах, а информация о последствиях уточняется.

