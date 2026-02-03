Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Следствие установило, что гражданин Польши, живший неподалеку от границы с Украиной, якобы «выразил готовность работать на российскую разведку и передавать информацию о защите аэропорта Жешув-Ясенка». Эта информация могла быть использована для планирования покушения на президента Украины Владимира Зеленского, отметил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.