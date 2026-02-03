Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
18:55 03.02.2026 Источник: Интерфакс
Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.
Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" и замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен, отмечают эксперты.
"Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки", - подчеркивает департамент ЦБ.
НОВОСТИ
- 21:00 03.02.2026
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
- 20:30 03.02.2026
- Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
- 20:10 03.02.2026
- Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
- 20:00 03.02.2026
- Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
- 19:30 03.02.2026
- Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
- 17:40 03.02.2026
- Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
- 17:12 03.02.2026
- Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
- 17:00 03.02.2026
- В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
- 16:32 03.02.2026
- РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
- 16:12 03.02.2026
- Армения ни в каком формате не участвует в работе ОДКБ — спикер парламента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать