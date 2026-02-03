0
НОВОСТИ

РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак

16:32 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока видит только публичные заявления, связанные с возможностью отказа Индии от российской нефти, правительство наблюдает за ситуацией. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак, комментируя соответствующие заявления США.

«Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — отметил Новак.

Он добавил, что Россия уверена в дальнейшей восстребованности российских энергоресурсов в мире, так они обеспечивают баланс спроса и предложения.

«В целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим. Предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется», — сказал он.

