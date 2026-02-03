Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
17:40 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер нидерландской оппозиционной партии «Денк» Стефан ван Баарле заявил, что власти страны перекладывают финансовое бремя поддержки Украины и выполнения обязательств по повышению военных расходов в рамках НАТО на плечи граждан.
«Людей бьют по кошельку, заставляя вкладывать гору денег в [перевооружение] НАТО. Мы видим, что 19,3 млрд евро уже отложены на военные расходы, а 9 млрд евро — на поддержку Украины», — заявил он в ходе парламентских дебатов по коалиционному соглашению, представленному партией «Демократы-66» и ее партнерами, формирующими новый кабмин. По словам оппозиционного политика, власти одновременно повышают налоги и вводят новые сборы, а также допускают рост цен на топливо и продукты питания. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления правительства о «частичных компенсациях», на деле жители страны «теряют деньги».
Лидер оппозиционной партии также предостерег Гаагу от участия в «гонке вооружений», и призвал отказаться от политики, которая наносит удар по благосостоянию граждан во имя «внешнеполитических приоритетов» и поддержки Киева.
Текст коалиционного соглашения был представлен 30 января лидерами формирующих правительство политсил — леволиберальной партии «Демократы-66», христианских демократов и Народной партии за свободу и демократию (НПСД). В нем отмечается, что новая коалиция планирует ежегодно отправлять по 3 млрд евро на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки в 3,5%.
