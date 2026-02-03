Прирост задолженности населения по ипотеке в декабре 2025 г. составил 2,4% — ЦБ РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прирост задолженности населения по ипотеке, по предварительным данным Банка России, в декабре 2025 года составил 2,4% после 1,4% в ноябре, говорится в материалах регулятора.

«По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на значительные 2,4% в декабре после 1,4% в ноябре. Ускорение связано с анонсированным изменением условий господдержки, что ранее также приводило к ажиотажному спросу», — отмечается в документе.

Общий долг граждан РФ по ипотеке в декабре 2025 года составил 23,8 трлн руб. (в ноябре — 23,2 трлн руб.). За 2025 год задолженность населения по ипотеке увеличилась на 9% (+10,9% в 2024 году), выдачи составили 4,5 трлн руб. (-10% к результату 2024 года в 4,9 трлн руб.).

При этом выдачи в декабре увеличились на 62% и составили 811 млрд руб. (501 млрд руб. в ноябре). Основным драйвером остается господдержка, на нее пришлось около 80% всей выданной за декабрь ипотеки. По программе «Семейная ипотека» предоставлены рекордные 605 млрд руб. (+69% по сравнению с 358 млрд руб. в ноябре). Как отметили в ЦБ, такой сильный спрос на нее обусловлен введением с февраля 2026 года правила «один льготный кредит на семью» и новостями о возможном дополнительном ужесточении условий программы.

Кроме того, выдачи рыночной ипотеки в декабре также выросли — до 151 млрд с 110 млрд руб. в ноябре, но остаются умеренными из-за высоких ставок. Так, средняя ставка по выданным за декабрь рыночным кредитам составила 19,3% (19,5% в ноябре), указал регулятор.