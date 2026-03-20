ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из РФ — префектура

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские военные задержали танкер Deyna, шедший под флагом Мозамбика из Мурманска. Об этом сообщила морская префектура Средиземного моря.

«20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», — отмечается в заявлении, опубликованном на странице префектуры в соцсети X.

О задержании судна также сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.