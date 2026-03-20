НАТО эвакуирует войска из Ирака

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО эвакуировала в Европу из Ирака все свои войска, находившиеся там в рамках миссии инструкторов для подготовки местной армии, в связи угрозами безопасности европейским военным из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.



«Я хочу поблагодарить Республику Ирак и все страны НАТО за безопасную передислокацию всего персонала НАТО из Ирака в Европу», — заявил он, добавив, что теперь работу по сотрудничеству с Ираком в удаленном режиме будет осуществлять региональный штаб НАТО в Неаполе.



В свою очередь эту информацию подтвердила и официальный представитель НАТО в Брюсселе Алисон Харт. «Мы подтверждаем, что мы провели перегруппировку нашей миссии в Ираке в тесном взаимодействии со странами — членами НАТО и государствами — партнерами. Благополучие и безопасность нашего персонала имеют для нас ключевое значение, поэтому мы воздержимся от предоставления дополнительной информации по этой теме», — заявила она, пообещав, что практический диалог НАТО и Ирака по вопросам безопасности «будет продолжаться», несмотря на эвакуацию миссии.





