НОВОСТИ

НАТО эвакуирует войска из Ирака

18:50 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО эвакуировала в Европу из Ирака все свои войска, находившиеся там в рамках миссии инструкторов для подготовки местной армии, в связи угрозами безопасности европейским военным из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

«Я хочу поблагодарить Республику Ирак и все страны НАТО за безопасную передислокацию всего персонала НАТО из Ирака в Европу», — заявил он, добавив, что теперь работу по сотрудничеству с Ираком в удаленном режиме будет осуществлять региональный штаб НАТО в Неаполе.

В свою очередь эту информацию подтвердила и официальный представитель НАТО в Брюсселе Алисон Харт. «Мы подтверждаем, что мы провели перегруппировку нашей миссии в Ираке в тесном взаимодействии со странами — членами НАТО и государствами — партнерами. Благополучие и безопасность нашего персонала имеют для нас ключевое значение, поэтому мы воздержимся от предоставления дополнительной информации по этой теме», — заявила она, пообещав, что практический диалог НАТО и Ирака по вопросам безопасности «будет продолжаться», несмотря на эвакуацию миссии.


НОВОСТИ

17:40 20.03.2026
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
0
196
17:12 20.03.2026
Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
0
226
17:07 20.03.2026
На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту
0
217
17:00 20.03.2026
ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из РФ — префектура
0
228
16:32 20.03.2026
Существует угроза распространения сахарного диабета до уровня эпидемии - Голикова
0
285
16:12 20.03.2026
Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск
0
286
16:00 20.03.2026
ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
0
275
15:32 20.03.2026
Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
0
309
15:12 20.03.2026
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме
0
328
15:00 20.03.2026
У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск
0
421

