На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»

Курорт «Манжерок» в Горном Алтае второй раз подряд принял соревнования национального календаря спортивных мероприятий ― финал Кубка России и Чемпионат России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

Триумфом завершились соревнования для мурманчанки Юлии Мельниковой. Она одержала победу сразу в двух дисциплинах на Чемпионате России, а также стала победительницей гигантского слалома в рамках Кубка России.

Лучшее время по итогам заездов чемпионата в слалом-гиганте среди мужчин показал камчатский спортсмен Иван Кузнецов, а лидером по слалому стал Александр Хорошилов.

Многие из спортсменов приехали на курорт «Манжерок» на соревнования уже не в первый раз. Например, Юлия Плешкова - чемпионка России, спортсменка сборной России по горнолыжному спорту, поделилась тем, что всегда с удовольствием приезжает в республику Алтай.

«Приезжать сюда действительно приятно, всегда с организацией всё отлично. «Манжерок» славится хорошей подготовкой склонов ― скоростной довольно склон, быстрый снег, и поэтому такие динамичные соревнования получаются, мне нравится», ― рассказала Юлия Плешкова, недавно вернувшаяся с Олимпийских игр в Милане.

В подготовке трасс были задействованы 15 снегогенераторов, которые произвели для укатки трасс почти 200 000 кубометров снега. Для зрителей и болельщиков в финишной зоне был установлен большой экран, транслирующий прохождение спортсменами трассы в режиме реального времени, а для спортсменов ― в стартовой зоне, чтобы они могли также онлайн наблюдать за стартами и результатами своих соперников.

Трассы курорта в прошлом году получили аккредитацию Международной федерации лыжного спорта, что позволяет проводить соревнования самого высокого международного уровня. Курорт «Манжерок» в пятый раз принимает Кубок России, а Чемпионат России проводится на его базе второй год подряд. За это время курорт, входящий в экосистему Сбера, утвердился как ведущий туристический центр региона и надежный организатор всероссийских состязаний высшего класса.

«Манжерок уже не первый год является ареной для проведения крупнейших соревнований в нашей стране по горнолыжному спорту. Несколько лет назад мы получили полную поддержку от руководства курорта для того, чтобы были здесь организованы и провели соревнования самого высокого уровня. Трассы курорта «Манжерок» — это одни, наверное, из лучших трасс в стране для слалома-гиганта и специального слалома», ― отметил вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.