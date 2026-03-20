Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск

Предпринимаемые Европейским союзом меры не смогут остановить вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«У нас не должно быть иллюзий насчет того, что наши (имеются в виду европейские — прим. ТАСС) решения будут стопроцентно влиять на цены на энергоносители, потому что в это время идет война со всеми ее фатальными последствиями», — признался Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. «Пока что не видно конца [конфликта на Ближнем Востоке]», — подчеркнул польский премьер. «Мы сделаем все — и в Польше, и в Европе — чтобы ограничить то, что провоцирует высокие цены на энергию. Однако, с другой стороны, война может принести неожиданные и серьезные последствия», — подытожил Туск.

Кроме того, глава польского правительства в очередной раз заявил, что Варшава не собирается в каком-либо виде участвовать в конфликте на Ближнем Востоке.

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов 19 марта впервые с декабря 2022 года превысила $850 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на бирже ICE утром 20 марта составляла примерно $105-$106. Накануне она доходила до $119.