Существует угроза распространения сахарного диабета до уровня эпидемии - Голикова

16:32 Источник: Интерфакс

Показатели распространения сахарного диабета среди населения в РФ вызывают беспокойства, существует риск превращения болезни в эпидемию.

"Мы видимо по другим показателям (...) речь идет о показателях распространенности сахарного диабета, болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

По ее словам, во многом эта связано с поведением и пищевыми привычками населения.