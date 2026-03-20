Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
17:12 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия обратится к международного сообществу и объявит действия Украины государственным терроризмом, если та взорвет газопровод «Турецкий поток». С таким предупреждением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя недавние атаки ВСУ с помощью беспилотников на инфраструктуру трубопровода на территории России.
Он напомнил, что в 2022 году Украина осуществила взрыв на газопроводах «Северный поток», затем прекратила транзит по своей территории российского газа в Венгрию, а теперь заблокировала поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба». «Таким образом, украинцы провели три террористических акции, взорвав „Северный поток“, перекрыв в нарушение договора газопровод в Венгрию, а теперь еще и заблокировав поставки нефти. Осталось только одно — полностью отрезать нас от энергоснабжения», — сказал глава правительства на встрече с венгерскими журналистами по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Орбан заявил, что Украина — «это государство, которое использует государственные террористические средства, и к этому нужно относиться серьезно». «Венгрия должна постоянно проводить операции по наблюдению и сдерживанию, чтобы украинцы поняли, что у них нет никаких шансов взорвать газопровод [„Турецкий поток“], а если они его взорвут, то мы объявим это государственным терроризмом и обратимся к международному сообществу», — подчеркнул премьер. Его пресс-конференцию из столицы Бельгии транслировал телеканал М1.
НОВОСТИ
- 17:40 20.03.2026
- Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
- 17:07 20.03.2026
- На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту
- 17:00 20.03.2026
- ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из РФ — префектура
- 16:32 20.03.2026
- Существует угроза распространения сахарного диабета до уровня эпидемии - Голикова
- 16:12 20.03.2026
- Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск
- 16:00 20.03.2026
- ЦБ РФ указал на охлаждение потребительского спроса
- 15:32 20.03.2026
- Китай впервые поставил в Европу больше автомобилей, чем импортировал оттуда — DPA
- 15:12 20.03.2026
- Экс-канцлер ФРГ Шрёдер сравнил конфликт вокруг Ирана с войной во Вьетнаме
- 15:00 20.03.2026
- У ЕС нет «плана Б» по передаче Киеву 90 млрд евро — Туск
- 14:32 20.03.2026
- РФ интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине — Песков
