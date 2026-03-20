Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
17:40 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский актер Чак Норрис, известный по главной роли в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», умер на 87 году жизни, сообщила его семья.
«С тяжелым сердцем сообщаем о внезапном уходе из жизни любимого нами Чака Норриса. Мы хотим сохранить обстоятельства [смерти] в тайне, но знайте, что он был в окружении семьи», — говорится в заявлении семьи актера, опубликованном на странице Норриса в социальной сети.
Ранее на этой неделе актер был госпитализирован на острове Кауаи в штате Гавайи. 10 марта он отметил свое 86-летие.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать