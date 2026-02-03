G7 выдала Украине в 2025 году кредиты на $37,9 млрд из замороженных российских активов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «Большой семерки» выдали Украине в 2025 году кредитов на почти $40 млрд по программе ERA, предусматривающей погашение долга за счет процентов от замороженных российских активов. Об этом сообщает на своем сайте министерство финансов Украины.

«Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 в объеме $37,9 млрд, которые частично учитываются как государственный долг, а также финансирование от Европейского союза в объеме $12,1 млрд», — говорится на сайте ведомства.

Ранее страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне 90 млрд евро в 2026–2027 годах.