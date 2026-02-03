0
0
418
НОВОСТИ

РФ не получала от Индии сообщений об отказе от поставок нефти — Песков

14:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва до сих пор не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа.

Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил об отказе Индии от российской нефти и объявил о снижении пошлин против Нью-Дели. Моди также сообщил о снижении пошлин, однако никакого отказа от поставок топлива из РФ не подтверждал.

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — ответил представитель Кремля на вопрос, отказалась ли Индия от российской нефти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 03.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
0
84
20:30 03.02.2026
Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
0
127
20:10 03.02.2026
Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
0
157
20:00 03.02.2026
Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
0
171
19:30 03.02.2026
Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
0
203
18:55 03.02.2026
Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
0
278
17:40 03.02.2026
Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
0
347
17:12 03.02.2026
Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
0
321
17:00 03.02.2026
В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
0
366
16:32 03.02.2026
РФ видит только публичные заявления по вопросу поставок нефти в Индию - Новак
0
426

Возврат к списку