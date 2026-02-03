РФ не получала от Индии сообщений об отказе от поставок нефти — Песков
14:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва до сих пор не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа.
Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил об отказе Индии от российской нефти и объявил о снижении пошлин против Нью-Дели. Моди также сообщил о снижении пошлин, однако никакого отказа от поставок топлива из РФ не подтверждал.
«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — ответил представитель Кремля на вопрос, отказалась ли Индия от российской нефти.
