РФ не получала от Индии сообщений об отказе от поставок нефти — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва до сих пор не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие накануне заявления президента США Дональда Трампа.

Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил об отказе Индии от российской нефти и объявил о снижении пошлин против Нью-Дели. Моди также сообщил о снижении пошлин, однако никакого отказа от поставок топлива из РФ не подтверждал.

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — ответил представитель Кремля на вопрос, отказалась ли Индия от российской нефти.