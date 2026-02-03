США под прикрытием лжи напали на Венесуэлу и похитили президента — посол республики в РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты использовали ложь, чтобы под ее прикрытием напасть на Венесуэлу и похитить президента страны Николаса Мадуро с его супругой. Об этом заявил посол боливарианской республики в России Хесус Саласар Веласкес, призвав международное сообщество принять меры для соблюдения Устава ООН.

«Месяц назад была совершена агрессия против моей страны, против суверенитета и государственности в нарушение Устава ООН и международного права. Хочу вспомнить смелых солдат и кубинских бойцов, которые отдали свою жизнь, чтобы защитить целостность, суверенитет моей страны и жизнь президента Николаса Мадуро и его жены», — сказал дипломат в ходе акции в поддержку Мадуро у посольства Венесуэлы.

«Сегодня мы уже не слышим никаких разговоров о том, что нужно бомбардировать и атаковать судна в Карибском море, мы уже не слышим о картелях, мы уже не слышим никаких обвинений в наркотрафике. Таким образом, мы видим, что была полностью вскрыта та ложь, которую использовал американский империализм против нашей страны для того, чтобы абсолютно безосновательно атаковать и совершить преступления против такого достойного и честного человека, которым является наш президент», — подчеркнул посол.

Дипломат указал, что «сегодня США концентрируют свои вооруженные силы, угрожая Кубе и другим карибским странам и говорят о том, что они последуют такому же примеру, как то, что произошло с Венесуэлой». «Международная дипломатия должна будет предпринять важные шаги для того, чтобы потребовать исполнения Устава ООН и соблюдения целостности и суверенитета стран», — призвал он.