НОВОСТИ

Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор

20:00 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

21 января 2026 года бывшего военного моряка Тэцуи Ямагами приговорили к пожизненному заключению за убийство Синдзо Абэ. Адвокаты настаивают на том, что их подзащитный застрелил политика из-за трудного детства. Его мать была рьяной последовательницей религиозной организации, с которой, по слухам, был связан и Абэ. Защита настаивает на уменьшении срока заключения хотя бы до 20 лет. Апелляция будет подана до 4 февраля.

