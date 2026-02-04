На Кубе зарегистрирована рекордно низкая температура воздуха
21:26 03.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура воздуха в провинции Матансас в столичном регионе Кубы во вторник утром достигла рекордной для острова отметки, опустившись до 0 градусов по Цельсию.
По данным Кубинского метеорологического института, «в 7 часов утра 3 февраля столбик термометра в провинции Матансас показал 0 градусов по Цельсию». Об этих показателях, которые зафиксировала метеорологическая станция Индио Атуэй, сообщил кубинский портал Cubadebate. Прежний температурный рекорд был зафиксирован в феврале 1996 года, тогда столбик термометра опустился до 0,6 градуса Цельсия.
Согласно информации Кубинского метеорологического института, небывало низкая для Кубы температура воздуха наблюдается в последние дни во всех регионах страны.
