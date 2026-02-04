В Арктике НАТО начало планировать оборонную миссию - СМИ
22:12 03.02.2026 Источник: Интерфакс
НАТО в контексте событий вокруг Гренландии начинает планирование своей арктической оборонной миссии по укреплению безопасности в Арктике, сообщил во вторник телеканал RTBF.
"Началось планирование усиленных наблюдательных действий НАТО под названием Arctic Sentry", - приводит канал слова полковника Мартина О'Доннелла, официального представителя ставки верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).
"Эта операция еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере", - добавил генерал, не вдаваясь в конкретные детали этого планирования.
Новости
- 21:26 03.02.2026
- На Кубе зарегистрирована рекордно низкая температура воздуха
- 21:00 03.02.2026
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры - Гладков
- 20:30 03.02.2026
- Суд в Польше приговорил обвиняемого к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ
- 20:10 03.02.2026
- Путин: К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%
- 20:00 03.02.2026
- Защита убийцы японского премьера Синдзо Абэ обжалует приговор
- 19:30 03.02.2026
- Парижская прокуратура пригласила Илона Маска на допрос
- 18:55 03.02.2026
- Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" - эксперты ЦБ РФ
- 17:40 03.02.2026
- Оппозиция в Нидерландах заявила, что граждан заставляют платить за поддержку Киева
- 17:12 03.02.2026
- Эфиопия обвинила Эритрею в массовых убийствах в конфликте в Тыграе в 2020–2022 годах
- 17:00 03.02.2026
- В Харькове и области без электроснабжения осталось около 60% абонентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать