В Арктике НАТО начало планировать оборонную миссию - СМИ

22:12 03.02.2026 Источник: Интерфакс

НАТО в контексте событий вокруг Гренландии начинает планирование своей арктической оборонной миссии по укреплению безопасности в Арктике, сообщил во вторник телеканал RTBF.

"Началось планирование усиленных наблюдательных действий НАТО под названием Arctic Sentry", - приводит канал слова полковника Мартина О'Доннелла, официального представителя ставки верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

"Эта операция еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере", - добавил генерал, не вдаваясь в конкретные детали этого планирования.

