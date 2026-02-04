В Арктике НАТО начало планировать оборонную миссию - СМИ

22:12 Источник: Интерфакс

НАТО в контексте событий вокруг Гренландии начинает планирование своей арктической оборонной миссии по укреплению безопасности в Арктике, сообщил во вторник телеканал RTBF.

"Началось планирование усиленных наблюдательных действий НАТО под названием Arctic Sentry", - приводит канал слова полковника Мартина О'Доннелла, официального представителя ставки верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

"Эта операция еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере", - добавил генерал, не вдаваясь в конкретные детали этого планирования.